30 Yıllık Mobilya Devi İflas Etti ; Özel İndirim Başladı. Tüm Mağazalar Kapanıyor

Bünyesinde çok sayıda şirketi barındıran Franchise Group Inc’in iflasıyla birlikte alt şirketlerde de zorluklar baş gösterdi. The Vitamin Shoppe, Pet Supplies Plus ve Buddy's Home Furnishings, kesintisiz bir şekilde iş yapmaya devam etmeleri beklenirken, bir diğer marka, American Freight, tüm lokasyonlarını kapatacaklarını duyurdu.