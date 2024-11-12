30 Yıllık Mobilya Devi İflas Etti ; Özel İndirim Başladı. Tüm Mağazalar Kapanıyor
Dünya genelinde yaşanan salgın hastalık nedeniyle ülke ekonomileri sarsılmaya devam ediyor. Son olarak yaşanan küresel krizin kurbanı 1994 yılında kurulan mobilya devi oldu. Dev şirket mağazalarının tamamını kapatma kararı aldı.
Başta Çin olmak üzere dünya ülkelerinin ekonomisini sarsan Kovid-19 salgınıyla birlikte Türkiye’de de bazı iflaslar görüldü. Özellikle son aylarda başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri derin ekonomik krizle boğuşuyor.
328 MAĞAZASI KAPANIYOR
Türkiye’de de çok sayıda konkordato kararı ilan olurken dünya genelinde ses getiren bir iflas haberi yaşandı. Merkezi ABD’de bulunan 328 mağazalı dev mobilya şirketi iflasını duyurdu. 1994 yılında kurulan mobilya devi tüm mağazalarını kapatacak ve özel indirimler yapacak.
Artan maliyetler karşısında dayanamayan şirket indirim kampanyalarıyla stoklarını eritip kepenk kapatmayı amaçlıyor.
Bünyesinde çok sayıda şirketi barındıran Franchise Group Inc’in iflasıyla birlikte alt şirketlerde de zorluklar baş gösterdi. The Vitamin Shoppe, Pet Supplies Plus ve Buddy's Home Furnishings, kesintisiz bir şekilde iş yapmaya devam etmeleri beklenirken, bir diğer marka, American Freight, tüm lokasyonlarını kapatacaklarını duyurdu.