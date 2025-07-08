300 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? En yüksek getiri hangi bankada? İşte güncel oranlar
8 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faiz oranlarında son durum... Son haftalarda bazı bankalarda mevduat faizlerinde küçük oranlı düşüşler görülse de son 6 haftanın zirvesi olan yüzde 53 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Peki 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılı boyunca sürdürdüğü sıkı para politikası, vadeli mevduat hesaplarını bireysel yatırımcılar açısından yeniden cazip hale getirdi.
Politika faizlerinin yüksek tutulması, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yüzde 50’nin üzerine taşıdı.
8 Temmuz 2025 itibarıyla 300 bin TL’lik birikim için 1 aylık (32 günlük) vadeli mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları ve elde edilecek net getiriler bankalara göre şöyle şekillendi: