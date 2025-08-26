300 bin TL'ye varan promosyon bekleniyor! Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman açıklanacak?
Yüz binlerce Adalet Bakanlığı çalışanı 2025 yılı banka promosyon anlaşmasını kilitlendi. Peki ihale ne zaman sonuçlanacak. Promosyonlar ne kadar olacak? Promosyonlar ne zaman hesaba yatacak?
Yüz binlerce çalışan bu haberi bekliyor
Son yıllarda kamu kurumları ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları önemli ölçüde artış gösterdi. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı’nın yeni dönemde hangi banka ile anlaşma sağlayacağı ve personeline ödenecek promosyon miktarının ne kadar olacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi.
Gözler ihale sonucunda
Bankaların ihale sürecine sunduğu tekliflerin netleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı personeline ödenecek yeni promosyon tutarları da belirlenmiş olacak. Bu kapsamda, 2025 yılına ait Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasının ne zaman sonuçlanacağı ve resmi olarak duyurulacağı sorusu çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.
Sonuçların açıklanmasına az bir zaman kaldı
Görüşmelerin yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor
Adalet Bakanlığı ile bankalar arasında yürütülen promosyon görüşmelerinin 2025 yılının son çeyreğinde sonuçlanması öngörülüyor. Önceki yıllarda yapılan anlaşmaların genellikle yılın son aylarında kamuoyuna duyurulduğu göz önünde bulundurulduğunda, bakanlık personelinin dikkati yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki çalışanlara kaç lira ödenecek?
Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi bankaların teklifleriyle başladı
Ntv'nin aktardığına göre Adalet Bakanlığı personeline yönelik banka promosyonu sürecinde önemli bir aşama bugün itibarıyla gerçekleşti. 18 Ağustos tarihinde bankalar, promosyon tekliflerini iletti ve ihale süreci bu kapsamda başlamış oldu.