300 bin TL'ye varan promosyon bekleniyor! Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce çalışan bu haberi bekliyor

Son yıllarda kamu kurumları ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları önemli ölçüde artış gösterdi. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı’nın yeni dönemde hangi banka ile anlaşma sağlayacağı ve personeline ödenecek promosyon miktarının ne kadar olacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi.