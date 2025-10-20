300 milyon TL'lik geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız hafta en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 13-17 Ekim haftasında hisse geri alımları gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam 18 şirket, paylarını piyasadan geri alarak yatırımcı güvenini ve fiyat istikrarını artırmayı hedefledi. Geride kalan haftada 18 şirketin toplam geri alım tutarı 300 milyon 264 bin TL olarak gerçekleşti.
İşte şirketlerin geri alım miktarları...