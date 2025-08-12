31 hisse için 51 hedef fiyat açıklandı, beklentiler değişti! Aselsan, THY, Bim, Tüpraş, Pegasus...
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar tarafından hazırlanan güncel araştırma raporları kapsamında yeni hedef fiyatlar ve yatırım tavsiyeleri paylaşıldı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 12 Ağustos Salı günü aracı kurumlardan 31 hisse için 51 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte 31 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Deniz Yatırım, 72,93 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 85,30 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 75,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 76,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Ak Yatırım, 78,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 90,93 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
TEB Yatırım, 68,30 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
ICBC Yatırım, 85,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
TERA Yatırım, 76,70 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Deniz Yatırım, 91,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 78,24 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 120,01 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)
Gedik Yatırım, 30,22 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Yatırım Finansman, 40,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 27,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 34,30 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
TEB Yatırım, 29,20 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.