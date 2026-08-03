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32 günlük mevduatta faiz yarışı hızlandı! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada?

Mevduat faiz oranlarındaki güncel değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi ne kadar? Bankaların güncel faiz oranları baz alınarak hazırlanan karşılaştırmaya göre, en yüksek faiz oranını sunan banka ile bu tutarın sağlayacağı net kazanç ortaya çıktı.

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32 günlük mevduatta faiz yarışı hızlandı! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Sayfa 1

Parasını vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları ve güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.

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32 günlük mevduatta faiz yarışı hızlandı! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Sayfa 2

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı....

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32 günlük mevduatta faiz yarışı hızlandı! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Sayfa 3

TEB

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 59.173 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.173 TL

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32 günlük mevduatta faiz yarışı hızlandı! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Sayfa 4

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 57.505 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.505 TL

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