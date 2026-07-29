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  4. 32 günlük mevduatta yarış kızıştı! 2 milyon TL'ye en fazla faizi hangi banka veriyor?

32 günlük mevduatta yarış kızıştı! 2 milyon TL'ye en fazla faizi hangi banka veriyor?

Mevduat faizlerindeki güncel oranlar yatırımcıların odağında. Peki, 2 milyon TL'nin 32 günlük vadede getirisi ne kadar? Bankaların güncel faiz oranlarına göre hazırlanan karşılaştırmada, en yüksek kazancı sunan banka ve elde edilecek net faiz getirisi belli oldu.

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32 günlük mevduatta yarış kızıştı! 2 milyon TL'ye en fazla faizi hangi banka veriyor? - Sayfa 1

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor.

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32 günlük mevduatta yarış kızıştı! 2 milyon TL'ye en fazla faizi hangi banka veriyor? - Sayfa 2

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı....

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32 günlük mevduatta yarış kızıştı! 2 milyon TL'ye en fazla faizi hangi banka veriyor? - Sayfa 3

TEB

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 59.173 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.173 TL

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32 günlük mevduatta yarış kızıştı! 2 milyon TL'ye en fazla faizi hangi banka veriyor? - Sayfa 4

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 57.505 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.505 TL

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