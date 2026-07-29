32 günlük mevduatta yarış kızıştı! 2 milyon TL'ye en fazla faizi hangi banka veriyor?
Mevduat faizlerindeki güncel oranlar yatırımcıların odağında. Peki, 2 milyon TL'nin 32 günlük vadede getirisi ne kadar? Bankaların güncel faiz oranlarına göre hazırlanan karşılaştırmada, en yüksek kazancı sunan banka ve elde edilecek net faiz getirisi belli oldu.
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Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor.
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Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı....
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