3.552 TL emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?
Emekli maaş farkı ödemeleri, milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 17,76'lık zam ile en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler, maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı ödeme takvimine göre fark ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Peki, 3 bin 552 TL'lik emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?
En düşük emekli maaşını artıran düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından, maaş farkı ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Öte yandan, 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için ödeme takvimi geçtiğimiz hafta netleşti. İşte emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin son gelişmeler ve ayrıntılar…
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları netleşti. Buna göre, en düşük emekli aylığı yüzde 17,76 artışla 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Ancak yeni tutarın yürürlüğe girmesi için düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenleme şu ana kadar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda kabul edilirken, gözler Resmî Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi.
3.552 TL'LİK FARK NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı. Düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından, ödeme tarihlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.