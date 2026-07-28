3.552 TL emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları netleşti. Buna göre, en düşük emekli aylığı yüzde 17,76 artışla 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Ancak yeni tutarın yürürlüğe girmesi için düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenleme şu ana kadar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda kabul edilirken, gözler Resmî Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi.