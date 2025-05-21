3,6 milyar TL'lik para çıkışı! Yatırımcılar dikkat! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu

Borsada 21 Mayıs Çarşamba günü BİST100 endeksi yüzde 1,21 düşüşle 9398,93 puandan kapanış yaptı.

Gün boyunca BİST100'de aktif işlem farkı -1,17 milyar TL, BİST30'da -110 milyon TL, tüm hisselerde ise toplam -3,63 milyar TL olarak kaydedildi.

Endeksin değer kaybettiği günde, bazı hisselerdeki pozitif ve negatif aktif işlem farkları dikkat çekti.

İşte bugün para çıkışı olan hisseler...