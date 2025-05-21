3,6 milyar TL'lik para çıkışı! Yatırımcılar dikkat! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu
Borsa İstanbul’da 21 Mayıs işlem gününde toplamda 3,6 milyar TL’lik para çıkışı yaşanırken, en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.
Borsada 21 Mayıs Çarşamba günü BİST100 endeksi yüzde 1,21 düşüşle 9398,93 puandan kapanış yaptı.
Gün boyunca BİST100'de aktif işlem farkı -1,17 milyar TL, BİST30'da -110 milyon TL, tüm hisselerde ise toplam -3,63 milyar TL olarak kaydedildi.
Endeksin değer kaybettiği günde, bazı hisselerdeki pozitif ve negatif aktif işlem farkları dikkat çekti.
İşte bugün para çıkışı olan hisseler...
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