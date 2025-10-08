3600 ek gösterge, disiplin affı, işçi-memur maaş farkı: İsa Karakaş'tan çalışanlara kritik uyarı
Milyonlarca çalışan, emeklilik hayaliyle yıllarca çalışıyor ve hak ettiği gelire kavuşmayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaşarak, 3600 ek gösterge, disiplin affı, özel hastanelerde tedavi hakkı, işçi ve memur maaşlarındaki farklar ile ilgili çok kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar..
Milyonlarca kişi emekli olabilmek için çalışıyor ve emek harcıyor. Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu ve yapılacak yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
Karakaş, Meclis’te sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortasıyla ilgili önemli bir teklifin görüşüldüğünü belirterek, “3 yaşına kadar bebekler ve tüm çocuklar özel hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek” dedi.
"3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KESİN ÇIKACAK"
Karakaş, 3600 ek gösterge konusunun da yeniden gündemde olduğunu belirten Karakaş, "Yarım milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi kesin çıkacak. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın gündeminde" ifadelerini kullandı.