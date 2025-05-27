3600 ek göstergeyle ilgili kritik gelişme! Maaş artışı geliyor: kimleri kapsıyor, nasıl uygulanacak?
Anayasa Mahkemesi, bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için aranan 15 Ocak 2023'ten önce atanma şartını iptal etti. Kararın 6 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki bu gelişme hangi memurları kapsıyor, 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak? İşte merak edilen detaylar...
2022 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren yasa ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerden oluşan dört öncelikli meslek grubuna 3600 ek gösterge hakkı tanındı. Bu düzenleme ile söz konusu mesleklerde görev yapan üniversite mezunu kamu personelinin ek göstergesi 3600 seviyesine yükseltildi.
Daha sonra yapılan bir düzenleme ile bu hak genişletilerek tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı. Böylece sadece dört meslek grubuyla sınırlı kalmayıp, diğer unvan ve kadrolarda görev yapan kamu personeline de ek gösterge artışı sağlandı.
Ek gösterge memurların maaşlarını ve özellikle emekli ikramiye ve aylıklarını belirleyen önemli çarpanlardan birisi. Ek göstergenin artırılması memurların emekli maaşlarını ve ikramiyelerini artırdı.