3600 ek göstergeyle ilgili kritik gelişme! Maaş artışı geliyor: kimleri kapsıyor, nasıl uygulanacak?

Daha sonra yapılan bir düzenleme ile bu hak genişletilerek tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı. Böylece sadece dört meslek grubuyla sınırlı kalmayıp, diğer unvan ve kadrolarda görev yapan kamu personeline de ek gösterge artışı sağlandı.