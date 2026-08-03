Milyarderler listesinde taşlar yerinden oynadı! İşte dünyanın en zengin 10 ismi
Temmuz ayı, dünyanın en zengin isimleri için dikkat çekici servet değişimlerine sahne oldu. Dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti bir ay içinde 368 milyar dolar gerilerken, en büyük kaybı Elon Musk yaşadı. Buna karşın Jeff Bezos, servetine 29 milyar dolar ekleyerek ayın en çok kazanan milyarderi oldu ve yeniden dünyanın en zengin üç ismi arasına yükseldi.
Forbes'in Temmuz ayı verilerine göre işte dünyanın en zengin 10 ismi liste ile şirketlerinin kazançları ve kayıpları...
Elon Musk'ın servetinde tarihi düşüş
12 Haziran'da SpaceX'in halka arz edilmesiyle dünyanın ilk trilyoner unvanını elde eden Elon Musk'ın dört haneli serveti uzun süre korunamadı. Daha önce hızlı yükseliş gösteren SpaceX hisseleri temmuz ayında sert değer kaybederken, Musk'ın serveti bir ayda 363 milyar dolar azaldı.
Bu kayıp, Musk'ın ardından dünyanın en zengin dokuz kişisinin her birinin toplam servetinden daha büyük oldu. Buna rağmen Musk, yaklaşık 690 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürdü. Bu rakam aynı zamanda aralık ayından bu yana ulaştığı en düşük servet seviyesi olarak kayıtlara geçti.
SpaceX ve Tesla hisseleri serveti aşağı çekti
Haziran ayında halka arz fiyatının yüzde 67 üzerine kadar yükselen SpaceX hisseleri, temmuz ayında yüzde 37 değer kaybetti. Şirketin yüzde 38'lik hissesine sahip olan Elon Musk'ın serveti bu düşüş nedeniyle yaklaşık 320 milyar dolar azaldı. Musk'ın SpaceX'teki payının değeri 552 milyar dolar seviyesine geriledi.