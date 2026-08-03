Milyarderler listesinde taşlar yerinden oynadı! İşte dünyanın en zengin 10 ismi

Bu kayıp, Musk'ın ardından dünyanın en zengin dokuz kişisinin her birinin toplam servetinden daha büyük oldu. Buna rağmen Musk, yaklaşık 690 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürdü. Bu rakam aynı zamanda aralık ayından bu yana ulaştığı en düşük servet seviyesi olarak kayıtlara geçti.