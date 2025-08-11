38 hisse için 152 hedef fiyat açıklandı! Aselsan, Doğuş Otomotiv, THY, Turkcell, Bim, Migros...
Borsa İstanbul'da işlem gören 38 hisse için aracı kurumlar yeni hedef fiyat tahminlerini ve yatırım tavsiyelerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Geçtiğimiz 4-8 Ağustos haftasında aracı kurumlardan 38 hisse için hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte 38 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)
Marbaş Menkul, 182,64 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
OYAK Yatırım, 146,50 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 186,30 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 148,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
İş Yatırım, 156,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 154,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 162,57 TL
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO)
Marbaş Menkul, 24,26 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 25,20 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 28,49 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 26,65 TL