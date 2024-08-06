39 yıllık enerji devi iflas etti! Borsada hisseler adeta çakıldı…

ENERJİ DEVİ İFLAS ETTİ

Son olarak ise merkezi ABD’de bulunan SunPower enerji şirketi iflasını duyurdu. ABD’de 11. bölüm iflas koruması için başvuruda bulunan şirketin bir kısmı Complete Solaria’ya satılacak. Böylece şirketin kasasına 45 milyon dolar nakit akışı sağlanmış olacak.

Şirketin hisseleri ise Borsa İstanbul’daki düşüşe benzer şekilde açılan ABD borsalarında yüzde 45 düşüş yaşadı. Böylece Delaware’deki iflas mahkemesine yapılan iflas başvurusunun ardından hisse fiyatları 44 sente kadar geriledi. SunPower’ın hisseleri son olarak 54 sent seviyelerini gördü.