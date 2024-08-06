39 yıllık enerji devi iflas etti! Borsada hisseler adeta çakıldı…
Globalde büyük yatırımlara imza atan SunPower güneş enerjisi firması *iflasını* istedi.
Salgın hastalıklar, savaşlar, ülkelerin dış politikaları gibi çok sayıda etmenden derin etkilenen küresel ekonomi can yakmaya devam ediyor.
Erken emeklilik hayali kuran milyonlarca kişinin hücum ettiği borsalar savaş riski nedeniyle patlak verirken beklenmedik gelişmeler altın fiyatlarını da sarsıyor.
Bunlara ilaveten Kovid-19 döneminde başlayan iflas ve konkordato furyasını da ardı arkası kesilmedi. Ülkemizde yaşanan ufak çaplı iflaslara kıyasla ABD ve Almanya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde çok ciddi iflaslar görüldü.
ENERJİ DEVİ İFLAS ETTİ
Son olarak ise merkezi ABD’de bulunan SunPower enerji şirketi iflasını duyurdu. ABD’de 11. bölüm iflas koruması için başvuruda bulunan şirketin bir kısmı Complete Solaria’ya satılacak. Böylece şirketin kasasına 45 milyon dolar nakit akışı sağlanmış olacak.
Şirketin hisseleri ise Borsa İstanbul’daki düşüşe benzer şekilde açılan ABD borsalarında yüzde 45 düşüş yaşadı. Böylece Delaware’deki iflas mahkemesine yapılan iflas başvurusunun ardından hisse fiyatları 44 sente kadar geriledi. SunPower’ın hisseleri son olarak 54 sent seviyelerini gördü.
reuters.com’un haberine göre Raymond James Ekonomi Analisti Pavel Molchanov, “Teknik olarak bu iflas süreci Bölüm 7 (tasfiye) yerine Bölüm 11 (yeniden yapılandırma) olsa da aslında SunPower'ın tasfiyesidir.” dedi. Molchanov, varlık satış sürecinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını ve ardından 1985 yılında kurulan SunPower'ın varlığının sona ermesini bekliyor.
SunPower’I İFLASA GÖTÜREN SÜREÇ
SunPower, CEO'sunun Şubat ayında ayrılmasının ardından zorlu birkaç çeyrek geçirdi ve aynı ay ABD Menkul Kıymetler Düzenleme Kurumu'ndan muhasebe uygulamalarıyla ilgili bir celp aldı.
Şirketin geçen ay yeni ürün sevkiyatları ve platformundaki kiralama ve satın alma anlaşmalarını devre dışı bırakma gibi çeşitli faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasıyla kriz daha da derinleşti.
SunPower, Blue Raven Solar ve New Homes işletmelerini ve kurulum yapmayan bayi ağını satmak için Kaliforniya merkezli Complete Solaria ile bir 'satış anlaşması' imzaladıktan sonra kalan varlıkları için satış sürecini sürdürmeyi planladığını söyledi. SunPower, 2021 yılında Blue Raven'ı 165 milyon dolara satın almıştı.
Kaynak: reuters.com - ekonomim.com