  4. 4 aylık enflasyon farkı belli oldu Memur ve emeklilerin Ocak zammı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkı belli oldu Memur ve emeklilerin Ocak zammı ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin ocak zammına ilişkin dört veri tamamlanmış oldu. Peki memur ve emekliler bu veriler ışığında ne kadarlık zammı garantilemiş oldu?

Enflasyon farkı ve zam oranı için 4 aylık tablo netleşti. Memur ve emeklilerin ocak zammında şimdiden kesinleşen oran da belli oldu.

Memur ve emekliler, zam oranlarını ortaya koyacak enflasyon rakamlarına kilitlenmişti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda artış yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekinm ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak zamlarına ilişkin 4 veri tamamlanmış oldu.

