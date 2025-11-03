4 aylık enflasyon farkı belli oldu Memur ve emeklilerin Ocak zammı ne kadar olacak?
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin ocak zammına ilişkin dört veri tamamlanmış oldu. Peki memur ve emekliler bu veriler ışığında ne kadarlık zammı garantilemiş oldu?
Enflasyon farkı ve zam oranı için 4 aylık tablo netleşti. Memur ve emeklilerin ocak zammında şimdiden kesinleşen oran da belli oldu.
1 | 13
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda artış yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.
3 | 13