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  4. 4 aylık enflasyon oranı belli oldu: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hesapladı

4 aylık enflasyon oranı belli oldu: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hesapladı

Milyonlarca emekli, temmuzda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla emeklilerin maaşına 4 aylık enflasyon verisine göre yüzde 13,37 oranında zam yapılacak. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla zam oranı netleşecek. Peki bugünkü hesaba göre emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili hesabını paylaştı.

4 aylık enflasyon oranı belli oldu: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hesapladı - Sayfa 1

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuzda maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi.

Yasal olarak yapılması zorunlu zammın yanında tamamen hükümetin inisiyatifinde olan refah payı verilip verilmeyeceği ise ayrıca merak ediliyor.

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4 aylık enflasyon oranı belli oldu: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hesapladı - Sayfa 2

SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuyla ilgili yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

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4 aylık enflasyon oranı belli oldu: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hesapladı - Sayfa 3

EMEKLİLERİN HEYECANI ARTTI

TÜİK’in nisan ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin heyecanı daha da arttı. Zira dört aylık enflasyon verisi kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık veri kaldı. 4 aylık enflasyon verisine göre muhtemel SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zamları irdelendi.

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4 aylık enflasyon oranı belli oldu: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hesapladı - Sayfa 4

MEVCUT VERİLERE GÖRE ZAM HESABI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

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