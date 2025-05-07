4 aylık enflasyon oranı belli oldu: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hesapladı

MEVCUT VERİLERE GÖRE ZAM HESABI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.