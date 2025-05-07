4 aylık enflasyon oranı belli oldu: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hesapladı
Milyonlarca emekli, temmuzda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla emeklilerin maaşına 4 aylık enflasyon verisine göre yüzde 13,37 oranında zam yapılacak. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla zam oranı netleşecek. Peki bugünkü hesaba göre emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili hesabını paylaştı.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuzda maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi.
Yasal olarak yapılması zorunlu zammın yanında tamamen hükümetin inisiyatifinde olan refah payı verilip verilmeyeceği ise ayrıca merak ediliyor.
SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuyla ilgili yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:
EMEKLİLERİN HEYECANI ARTTI
TÜİK’in nisan ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin heyecanı daha da arttı. Zira dört aylık enflasyon verisi kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık veri kaldı. 4 aylık enflasyon verisine göre muhtemel SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zamları irdelendi.