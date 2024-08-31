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  4. 4 ilçede kira fiyatları uçtu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte Ankara kira fiyatları

4 ilçede kira fiyatları uçtu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte Ankara kira fiyatları

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan son verilere göre Ankara'da ortalama kira fiyatları belli oldu. İstanbul, İzmir'e göre kira fiyatlarının düşük olduğu başkentte 4 ilçede kira fiyatları adeta uçuşa geçerek 20 bin TL bandını aştı.

4 ilçede kira fiyatları uçtu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte Ankara kira fiyatları - Sayfa 1

İstanbul’dan sonra Türkiye'nin nüfus ve ekonomik büyüklük açısından ikinci ili olan Ankara da kira artışlarından önemli ölçüde etkilendi. Türkiye nüfusunun yüzde 7'sine ev sahipliği yapan Başkent'te, dört ilçede konut kiraları 20 bin liranın üzerine çıktı.

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4 ilçede kira fiyatları uçtu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte Ankara kira fiyatları - Sayfa 2

Temmuz ayında ortalama kira 20 bin 965 TL olarak belirlendi. İlçeler arasında konutların özellikleri ve bölgesel faktörler nedeniyle kiralarda belirgin farklılıklar gözlemleniyor.

İşte Endeksa verilerine göre Ankara'nın ilçelerinde konut kirası ortalamaları...

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4 ilçede kira fiyatları uçtu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte Ankara kira fiyatları - Sayfa 3

Akyurt

11 bin 883 TL

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4 ilçede kira fiyatları uçtu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte Ankara kira fiyatları - Sayfa 4

Altındağ

12 bin 304 TL

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