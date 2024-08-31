4 ilçede kira fiyatları uçtu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte Ankara kira fiyatları
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan son verilere göre Ankara'da ortalama kira fiyatları belli oldu. İstanbul, İzmir'e göre kira fiyatlarının düşük olduğu başkentte 4 ilçede kira fiyatları adeta uçuşa geçerek 20 bin TL bandını aştı.
İstanbul’dan sonra Türkiye'nin nüfus ve ekonomik büyüklük açısından ikinci ili olan Ankara da kira artışlarından önemli ölçüde etkilendi. Türkiye nüfusunun yüzde 7'sine ev sahipliği yapan Başkent'te, dört ilçede konut kiraları 20 bin liranın üzerine çıktı.
Temmuz ayında ortalama kira 20 bin 965 TL olarak belirlendi. İlçeler arasında konutların özellikleri ve bölgesel faktörler nedeniyle kiralarda belirgin farklılıklar gözlemleniyor.
İşte Endeksa verilerine göre Ankara'nın ilçelerinde konut kirası ortalamaları...
Akyurt
11 bin 883 TL
Altındağ
12 bin 304 TL