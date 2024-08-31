4 ilçede kira fiyatları uçtu! Hangi ilçede kiralar ne kadar? İşte Ankara kira fiyatları

İstanbul’dan sonra Türkiye'nin nüfus ve ekonomik büyüklük açısından ikinci ili olan Ankara da kira artışlarından önemli ölçüde etkilendi. Türkiye nüfusunun yüzde 7'sine ev sahipliği yapan Başkent'te, dört ilçede konut kiraları 20 bin liranın üzerine çıktı.