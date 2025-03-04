4 Mart 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Mart) ne kadar oldu? 4 Mart 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Mart salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.407,58
Satış: 3.410,35
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,452.12
Satış: 5,575.91
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Yarım altın fiyatı
Alış: 10,870.17
Satış: 11,151.83
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,587.00
Satış: 22,926.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 54,521.25
Satış: 55,759.14
Ata altın fiyatı
Alış: 22,490.01
Satış: 23,053.93
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