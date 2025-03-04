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  4. 4 Mart 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Mart 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Mart) ne kadar oldu? 4 Mart 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Mart salı altın fiyatları…

4 Mart 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.407,58

Satış: 3.410,35

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,452.12

Satış: 5,575.91

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4 Mart 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,870.17

Satış: 11,151.83

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,587.00

Satış: 22,926.00

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4 Mart 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 54,521.25

Satış: 55,759.14

Ata altın fiyatı

Alış: 22,490.01

Satış: 23,053.93

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4 Mart 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 21,808.50

Satış: 22,235.45

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,107.71

Satış: 3,110.23

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