4 milyon TL konut kredisinde 60 ve 120 ay vadede aylık taksit ve geri ödeme tutarları güncellendi!

Ayrıca, Türkiye genelinde yaşanan depremlerin ardından artan deprem endişesi de konut talebini ve sektördeki hareketliliği önemli ölçüde tetikledi. Peki 4 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı ne kadar tutuyor? İşte detaylar...