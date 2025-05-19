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  4. 4 milyon TL konut kredisinde 60 ve 120 ay vadede aylık taksit ve geri ödeme tutarları güncellendi!

4 milyon TL konut kredisinde 60 ve 120 ay vadede aylık taksit ve geri ödeme tutarları güncellendi!

Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş ve bankaların kredi koşullarında sağladığı kolaylıklar, vatandaşları yeniden konut kredisi kullanmaya yönlendiriyor. Özellikle yüksek tutarlı kredi taleplerinde belirgin bir artış dikkat çekiyor. Peki, hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

4 milyon TL konut kredisinde 60 ve 120 ay vadede aylık taksit ve geri ödeme tutarları güncellendi! - Sayfa 1

2025 yılında konut kredisi kullanımında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bu yükselişin temel nedenleri arasında faiz oranlarının gerilemesi ve bankaların kredi verme koşullarını esnetmesi yer alıyor. 

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4 milyon TL konut kredisinde 60 ve 120 ay vadede aylık taksit ve geri ödeme tutarları güncellendi! - Sayfa 2

Ayrıca, Türkiye genelinde yaşanan depremlerin ardından artan deprem endişesi de konut talebini ve sektördeki hareketliliği önemli ölçüde tetikledi. Peki 4 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı ne kadar tutuyor? İşte detaylar...

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4 milyon TL konut kredisinde 60 ve 120 ay vadede aylık taksit ve geri ödeme tutarları güncellendi! - Sayfa 3

4 MİLYON TL'NİN 5 YIL (60) VADELİ KREDİ GERİ ÖDEMESİ

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4 milyon TL konut kredisinde 60 ve 120 ay vadede aylık taksit ve geri ödeme tutarları güncellendi! - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı %2,89
Aylık Taksit 141 bin 143 TL
Toplam Ödeme 8.501.129 TL

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