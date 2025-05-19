4 milyon TL konut kredisinde 60 ve 120 ay vadede aylık taksit ve geri ödeme tutarları güncellendi!
Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş ve bankaların kredi koşullarında sağladığı kolaylıklar, vatandaşları yeniden konut kredisi kullanmaya yönlendiriyor. Özellikle yüksek tutarlı kredi taleplerinde belirgin bir artış dikkat çekiyor. Peki, hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?
2025 yılında konut kredisi kullanımında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bu yükselişin temel nedenleri arasında faiz oranlarının gerilemesi ve bankaların kredi verme koşullarını esnetmesi yer alıyor.
Ayrıca, Türkiye genelinde yaşanan depremlerin ardından artan deprem endişesi de konut talebini ve sektördeki hareketliliği önemli ölçüde tetikledi. Peki 4 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı ne kadar tutuyor? İşte detaylar...