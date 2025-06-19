4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları
Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararını açıklayacak. Peki, şu anda en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma politikaları ve Türk Lirası'na geçişi teşvik eden adımları, mevduat faiz oranlarını da artırdı.
Bu durum, özellikle yüksek tutarlı birikim sahiplerini TL mevduat hesaplarına yöneltiyor.
Kurban Bayramı sonrası ise bazı bankalar mevduat faizlerinde küçük çaplı indirime gitmeye başladı.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANI KAÇ?
Haber Global'de yer alan habere göre piyasada en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 51 seviyesinde kalırken, bazı bankalar faiz oranlarını 1 puan civarında düşürdü.