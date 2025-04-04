4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Nisan) ne kadar oldu? 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Nisan Cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.852,23
Satış: 3.856,17
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,163.56
Satış: 6,304.83
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Yarım altın fiyatı
Alış: 12,288.60
Satış: 12,609.66
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 25,512.00
Satış: 25,897.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 61,635.63
Satış: 63,048.30
Ata altın fiyatı
Alış: 25,424.70
Satış: 26,067.68
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