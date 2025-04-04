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  4. 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.852,23

Satış: 3.856,17

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,163.56

Satış: 6,304.83

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4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,288.60

Satış: 12,609.66

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 25,512.00

Satış: 25,897.00

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4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 61,635.63

Satış: 63,048.30

Ata altın fiyatı

Alış: 25,424.70

Satış: 26,067.68

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4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 24,654.25

Satış: 25,142.20

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,513.23

Satış: 3,516.82

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