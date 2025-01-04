4 Ocak 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Ocak) ne kadar oldu? 4 Ocak 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Ocak cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.046,60
Satış: 3.049,23
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,874.55
Satış: 4,985.50
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,718.64
Satış: 9,971.00
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,206.00
Satış: 20,511.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,745.54
Satış: 49,854.98
Ata altın fiyatı
Alış: 20,107.53
Satış: 20,612.82
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