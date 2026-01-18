4 şirket temettü kararını açıkladı! 1 lotu olanın net 5,5 TL hesabına geçiyor
Borsa İstanbul’da işlem gören 4 şirket temettü kararını açıkladı. Lot başı 5,5 TL ödeme geliyor.
Borsa İstanbul’da 22-26 Aralık 2025 haftası temettü gündemi açısından hareketli geçti. Söz konusu haftada halka açık dört şirket, 2025 yılına ilişkin temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaştı. Açıklanan kararlar, şirketlerin kar dağıtım politikaları ve finansal performanslarına dair önemli sinyaller verdi.
Hafta boyunca yapılan duyurularda bazı şirketler nakit temettü dağıtma kararı alırken, bazıları ise karın şirket bünyesinde bırakılmasını tercih etti. Temettü ödemelerine ilişkin kararlar, genel kurul onayına sunulmak üzere kamuoyuna ilan edildi. Açıklamalarda temettü tutarı, ödeme tarihi ve hak kullanım tarihi gibi detaylar da yer aldı.
4 ŞİRKETTEN 2’Sİ TEMETTÜ DAĞITIYOR
Rotaborsa.com’un haberine göre açıklanan 4 temettü kararı şöyle: