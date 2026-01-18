4 şirket temettü kararını açıkladı! 1 lotu olanın net 5,5 TL hesabına geçiyor

Hafta boyunca yapılan duyurularda bazı şirketler nakit temettü dağıtma kararı alırken, bazıları ise karın şirket bünyesinde bırakılmasını tercih etti. Temettü ödemelerine ilişkin kararlar, genel kurul onayına sunulmak üzere kamuoyuna ilan edildi. Açıklamalarda temettü tutarı, ödeme tarihi ve hak kullanım tarihi gibi detaylar da yer aldı.