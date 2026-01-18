  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 4 şirket temettü kararını açıkladı! 1 lotu olanın net 5,5 TL hesabına geçiyor

4 şirket temettü kararını açıkladı! 1 lotu olanın net 5,5 TL hesabına geçiyor

Borsa İstanbul’da işlem gören 4 şirket temettü kararını açıkladı. Lot başı 5,5 TL ödeme geliyor.

4 şirket temettü kararını açıkladı! 1 lotu olanın net 5,5 TL hesabına geçiyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 22-26 Aralık 2025 haftası temettü gündemi açısından hareketli geçti. Söz konusu haftada halka açık dört şirket, 2025 yılına ilişkin temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaştı. Açıklanan kararlar, şirketlerin kar dağıtım politikaları ve finansal performanslarına dair önemli sinyaller verdi.

1 | 7
4 şirket temettü kararını açıkladı! 1 lotu olanın net 5,5 TL hesabına geçiyor - Sayfa 2

Hafta boyunca yapılan duyurularda bazı şirketler nakit temettü dağıtma kararı alırken, bazıları ise karın şirket bünyesinde bırakılmasını tercih etti. Temettü ödemelerine ilişkin kararlar, genel kurul onayına sunulmak üzere kamuoyuna ilan edildi. Açıklamalarda temettü tutarı, ödeme tarihi ve hak kullanım tarihi gibi detaylar da yer aldı.

2 | 7
4 şirket temettü kararını açıkladı! 1 lotu olanın net 5,5 TL hesabına geçiyor - Sayfa 3

4 ŞİRKETTEN 2’Sİ TEMETTÜ DAĞITIYOR

Rotaborsa.com’un haberine göre açıklanan 4 temettü kararı şöyle:

3 | 7
4 şirket temettü kararını açıkladı! 1 lotu olanın net 5,5 TL hesabına geçiyor - Sayfa 4

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)

  • Karar tanımı: Temettü tarihi açıklandı
  • Hisse başı temettü tutarı (brüt): 0,0112706 TL
  • Hisse başı temettü tutarı (net): 0,0112706 TL
  • Temettü tarihi: 29 Aralık
4 | 7