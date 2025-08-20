  1. Ekonomim
  4. 4 şirket temettü kararını açıkladı! Temettü devi hayal kırıklığı yaşatıyor.

Borsanın en çok temettü dağıtan şirketleri arasında yer alan otomotiv devi temettü dağıtmayacağını açıkladı.

Borsa İstanbul’da 4 şirket temettü kararını verdi. rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre dört şirketten 2’si temettü dağıtmayacak.

Hayal kırıklığı yaşatan ve yatırımcısını adeta şok eden ise otomotiv devi oldu. Dağıttığı her temettü ile başka sektör yatırımcılarının bile iştahını kabartan dev şirket temettü dağıtmayacak.

OTOMOTİV DEVİ TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Şirketlerin temettü kararları ve takvimleri şu şekilde:

 

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN)

Karar tanımı - Temettü avansı
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi - —

