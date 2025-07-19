Bankaların taşıt Kredisi faizleri ne kadar oldu? 400 bin TL’lik kredinin aylık ödemesi hesaplandı
Araç sahibi olmayı düşünenler, taşıt kredisi seçeneklerini ve güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Mevcut verilere göre, en düşük taşıt kredisi faizi %3,20 seviyesinde. Peki, 12 ay vadeli 400 bin TL’lik bir taşıt kredisi kullanıldığında aylık taksit tutarı ne kadar olur? Toplam geri ödeme neye denk geliyor? İşte merak edilen hesaplama…
Otomobil fiyatlarının hızla artması, araç sahibi olmak isteyen binlerce kişiyi bankaların taşıt kredilerine yönlendirdi. Sıfır ve ikinci el araç piyasasında yaşanan fiyat yükselişleri, peşin alımları güçleştirirken krediye olan talebi de beraberinde getirdi.
Bankalar, taşıt kredisi arayışında olan tüketicilere farklı seçenekler sunarken, artan faiz oranları kredi maliyetlerini ciddi şekilde yükseltti.
Bu yüksek oranlar, kredi çekmeyi planlayan vatandaşların ödeme planlarını gözden geçirmesine neden oluyor.
İşte 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisi için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarı: