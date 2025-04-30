4,2 milyon kişi ehliyetini yenilemedi: Son gün 31 Temmuz, 15 TL yerine 7 bin 423 lira ödemeyin
Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz’dan itibaren geçersiz olacak. Son tarih olan 31 Temmuz'u kaçıranlar, yenileme için 15 TL yerine 7 bin 423 lira ödeyecek.
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016’dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona erecek.
4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ EHLİYETİNİ YENİLEMEDİ
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hâlâ eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.
1 AĞUSTOS'TAN SONRA GEÇERSİZ OLACAK
Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos’a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.
15 TL YERİNE 7 BİN 423 TL ÖDEMEYİN
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025’e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek. Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.