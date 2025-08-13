44 şirketten temettü müjdesi: Lot başına 6,3 TL hesaplara yatacak! Ödeme tarihleri açıklandı
Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kesmeden sürerken 2025 yılının kalan döneminde temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.
Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kesmeden sürüyor. 2025 yılının kalan döneminde 44 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlerde ödeme tarihleri ve tutarlar netleşti. Enerji, perakende, gıda, çimento, teknoloji, sigorta ve gayrimenkul gibi birçok farklı sektördeki şirket yatırımcılarını sevindirecek.
İşte temettü ödemesi yapacak şirketler...
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. (EFORC)
Hisse başına 0,1377410 TL brüt ve 0,1170798 TL net temettü dağıtacak.
Temettü verimi: Yüzde 0,18
Temettü tarihi: 15 Ağustos 2025
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)
Hisse başına 0,090 TL brüt ve 0,07650 TL net temettü dağıtacak.
Temettü verimi: Yüzde 1,06
Temettü tarihi: 15 Ağustos 2025