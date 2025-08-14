45 hedef fiyat açıklandı: Pegasus, Migros, Türk Telekom, Sabancı, Turkcell için beklentiler değişti!
Borsa İstanbul'da haftanın dördüncü işlem gününde 11 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 14 Ağustos Perşembe günü aracı kurumlardan 11 hisse senedi için toplam 45 hedef fiyat paylaşıldı. Bazı hisseler için al tavsiyesi verilirken, diğerleri için tut veya endeks üstü/nötr tavsiyeler açıklandı.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler...
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
İntegral Yatırım, 176,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Ak Yatırım, 140,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 201,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 139,78 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
OYAK Yatırım, 140,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 160,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 160,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 151,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 136,60 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 159,66 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Garanti BBVA Yatırım, 140,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
GCM Yatırım, 162,47 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Hedef fiyat ortalaması: 153,67 TL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
İntegral Yatırım, 170,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Deniz Yatırım, 135,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 156,78 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 169,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 172,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
GCM Yatırım, 131,74 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Garanti BBVA Yatırım, 143,80 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Ziraat Yatırım, 131,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 150,96 TL
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
İntegral Yatırım, 98,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Deniz Yatırım, 102,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 65,31 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 86,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
OYAK Yatırım, 82,10 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 69,40 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 68,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Garanti BBVA Yatırım, 86,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 72,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ziraat Yatırım, 93,90 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 88,90 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 84,41 TL