45 hisse için 106 hedef fiyat açıklandı: THY, Astor, Bim, Halkbank, Koç, Migros, Pegasus, Şişecam...
Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapatırken aracı kurumlar aralarında THY, Astor, Bim, Halkbank, Koç, Migros, Pegasus, Şişecam'ın da olduğu 45 hisse için hedef fiyat açıkladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek haftayı 10.565,74 puandan tamamladı. Aracı kurumlar, 45 farklı hisse senedi için toplam 106 adet hedef fiyat tahmini içeren araştırma raporlarını ve güncellemelerini yayımladı. Açıklanan raporlarda aracı kurumlar, bazı şirketler için mevcut hedef fiyatlarını korurken, bazı hisselerde ise yükseliş veya düşüş yönünde revizyonlar gerçekleştirdi.
İşlte 45 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGHOL)
GCM Yatırım, 36,82 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Gedik Yatırım, 33,81 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 35,32 TL
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
Vakıf Yatırım, 74,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 67,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 75,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Garanti BBVA Yatırım, 82,80 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 56,75 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 79,60 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 72,61 TL