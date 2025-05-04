4.5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi! İşte en fazla faiz veren bankalar...
Merkez Bankası’nın faiz artışının ardından bankalar da mevduat faizlerinde artışa gitti. Vadeli mevduat faiz oranları yüzde 52 seviyelerine yaklaşırken, 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi de netleşti. İşte bankalara göre güncel faiz oranları ve getiriler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar arasında mevduat faizlerinde rekabet hız kazandı.
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Özellikle 32 günlük vadeli mevduatlarda faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50’ye ulaşırken, bir bankada ise oran yüzde 52 seviyesine çıktı.
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