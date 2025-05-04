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  4. 4.5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi! İşte en fazla faiz veren bankalar...

4.5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi! İşte en fazla faiz veren bankalar...

Merkez Bankası’nın faiz artışının ardından bankalar da mevduat faizlerinde artışa gitti. Vadeli mevduat faiz oranları yüzde 52 seviyelerine yaklaşırken, 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi de netleşti. İşte bankalara göre güncel faiz oranları ve getiriler...

4.5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi! İşte en fazla faiz veren bankalar... - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar arasında mevduat faizlerinde rekabet hız kazandı.

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4.5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi! İşte en fazla faiz veren bankalar... - Sayfa 2

Özellikle 32 günlük vadeli mevduatlarda faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50’ye ulaşırken, bir bankada ise oran yüzde 52 seviyesine çıktı.

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4.5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi! İşte en fazla faiz veren bankalar... - Sayfa 3

PEKİ EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

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4.5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi! İşte en fazla faiz veren bankalar... - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 33,31

Vade Sonu Tutar 4.611.703 TL

Net Kazanç 111.703 TL

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