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45.000 haneye elektrik verecek: 64 liraya satıldı!

Enerji sektöründe global çapta sıkıntılar yaşanırken, 45 bin haneye elektrik sağlayacak TwinHub yüzer rüzgar projesi için beklenmedik durum yaşandı. Artan maliyetler nedeniyle şirket sadece 1 sterline satıldı. İşte detaylar…

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45.000 haneye elektrik verecek: 64 liraya satıldı! - Sayfa 1

Dünya çapında hemen hemen her sektör zor süreçten geçiyor. Maliyetler artarken, artık projelere yapılan yatırımlar beklenen gelirleri sağlamıyor. Türkiye’nin yanı sıra özellikle İngiltere, enerji sektöründe ciddi problemler yaşıyor.

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45.000 haneye elektrik verecek: 64 liraya satıldı! - Sayfa 2

45 bin haneye elektrik sağlayacak TwinHub yüzer rüzgar projesi de, bunun son örneklerinden biri.

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45.000 haneye elektrik verecek: 64 liraya satıldı! - Sayfa 3

Kelt Denizi'nde 45 bin haneye elektrik sağlaması planlanan devasa yüzer rüzgar türbini projesi, TwinHub, şok edici bir şekilde sadece 1 sterline (yaklaşık 45 TL) satıldı.

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45.000 haneye elektrik verecek: 64 liraya satıldı! - Sayfa 4

İsveçli enerji şirketi Hexicon tarafından geliştirilen proje, artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle sürdürülemez hale gelmişti. Peki bu, yenilenebilir enerji sektörü için ne anlama geliyor?

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