45.000 haneye elektrik verecek: 64 liraya satıldı!
Enerji sektöründe global çapta sıkıntılar yaşanırken, 45 bin haneye elektrik sağlayacak TwinHub yüzer rüzgar projesi için beklenmedik durum yaşandı. Artan maliyetler nedeniyle şirket sadece 1 sterline satıldı. İşte detaylar…
Dünya çapında hemen hemen her sektör zor süreçten geçiyor. Maliyetler artarken, artık projelere yapılan yatırımlar beklenen gelirleri sağlamıyor. Türkiye’nin yanı sıra özellikle İngiltere, enerji sektöründe ciddi problemler yaşıyor.
45 bin haneye elektrik sağlayacak TwinHub yüzer rüzgar projesi de, bunun son örneklerinden biri.
Kelt Denizi'nde 45 bin haneye elektrik sağlaması planlanan devasa yüzer rüzgar türbini projesi, TwinHub, şok edici bir şekilde sadece 1 sterline (yaklaşık 45 TL) satıldı.