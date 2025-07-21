456 bin TL ile Türkiye’nin en yüksek maaşlı mesleği şaşırttı! İşte geliri en yüksek meslekler
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite tercih dönemine giren gençler artık yalnızca ilgi ve yeteneklerini değil, mezun olduktan sonra elde edecekleri gelir düzeyini de göz önünde bulunduruyor. Boğaziçi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, Türkiye’de en yüksek kazanç sağlayan meslek gruplarını ortaya koydu.
Türkiye’de en yüksek gelirler, ortalama aylık 456 bin liraya kadar çıkabiliyor ve bu meslekler hem prestij hem de kazanç açısından öne çıkıyor. Hukuki işlemlerde resmi onay ve tasdik yetkisi gerektiren görevler, yüksek gelir sağlıyor. Boğaziçi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada Türkiye’de ortalama geliri en yüksek meslekler sıralandı.
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