48 ülkeye 5 Euro'ya uçak bileti! Pegasus duyurdu: 200 bin koltuk satışta! İşte geçerli şehirler...
Pegasus, 48 ülkeye Light Paket ile 5 Euro + vergiden başlayan fiyatlarla bilet kampanyasını duyurdu.
Pegasus, yoğun sezon dışında seyahat etmeyi planlayan yolcular için hem bütçe dostu hem de esnek bir kampanya başlattı. Kampanya yalnızca Pegasus BolBol üyelerine özel olarak geçerli ve toplamda 200 bin biletle sınırlı olacak.
Uygulama kapsamında, belirtilen yurt dışı hatlarında Avrupa, Orta Doğu ve diğer birçok destinasyona ekonomik fiyatlarla seyahat etmek mümkün. Özellikle sonbahar ve kış döneminde yurt dışı tatili planlayan yolcular, bu fırsat sayesinde uçak bileti maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilecek.
Kampanya 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı uçuşlar için sunuyor.
İşte yurt dışı bilet kampanyasının geçerli olduğu ülkeler...
ALMANYA
Köln
Kayseri - Köln ► 5 Euro + vergi
Köln - Kayseri ► 5 Euro + vergi
Köln - Diyarbakır ► 5 Euro + vergi
Diyarbakır - Köln ► 5 Euro + vergi
Köln - Ankara ► 5 Euro + vergi
Ankara - Köln ► 5 Euro + vergi
Köln - Elazığ ► 5 Euro + vergi
Elazığ - Köln ► 5 Euro + vergi
Köln - Gaziantep ► 5 Euro + vergi
Gaziantep - Köln ► 5 Euro + vergi
Köln - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Köln ► 5 Euro + vergi
Düsseldorf
Düsseldorf - Kayseri ► 5 Euro + vergi
Kayseri - Düsseldorf ► 15 Euro + vergi
Düsseldorf - Adana ► 5 Euro + vergi
Adana - Düsseldorf ► 5 Euro + vergi
Düsseldorf - Ankara ► 5 Euro + vergi
Ankara - Düsseldorf ► 5 Euro + vergi
Düsseldorf - Gaziantep ► 5 Euro + vergi
Gaziantep - Düsseldorf ► 15 Euro + vergi
Düsseldorf - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Düsseldorf ► 5 Euro + vergi
Düsseldorf - Samsun ► 5 Euro + vergi
Samsun - Düsseldorf ► 15 Euro + vergi
Düsseldorf - Trabzon ► 5 Euro + vergi
Trabzon - Düsseldorf ► 15 Euro + vergi
Berlin
Berlin - Ankara ► 5 Euro + vergi
Ankara - Berlin ► 5 Euro + vergi
Berlin - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Berlin ► 5 Euro + vergi
Frankfurt
Ankara - Frankfurt ► 5 Euro + vergi
Frankfurt - Ankara ► 5 Euro + vergi
Frankfurt - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Frankfurt ► 5 Euro + vergi
Hamburg
Ankara - Hamburg ► 5 Euro + vergi
Hamburg - Ankara ► 5 Euro + vergi
Hamburg - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Hamburg ► 5 Euro + vergi
Stuttgart
Ankara - Stuttgart ► 5 Euro + vergi
Stuttgart - Ankara ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Stuttgart ► 5 Euro + vergi
Stuttgart - İstanbul ► 5 Euro + vergi
Bremen
Bremen - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Bremen ► 5 Euro + vergi
Dortmund
Dortmund - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Dortmund ► 5 Euro + vergi
Hannover
Hannover - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Hannover ► 5 Euro + vergi
Münih
Münih - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Münih ► 5 Euro + vergi
Nürnberg
Nürnberg - İstanbul ► 5 Euro + vergi
İstanbul - Nürnberg ► 5 Euro + vergi