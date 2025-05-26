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  4. 4A-4B-4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak?

4A-4B-4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak?

4000 TL emekli ikramiyesi bayram öncesi 16 milyon emeklinin hesabına yatırılacak. Bu dönemde 57 milyar liranın üzerinde emekli bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. 2025 yılında toplam 8 bin TL ikramiye almış olacak. Peki 4A-4B-4C bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4A-4B-4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? - Sayfa 1

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. SGK, Kurban Bayramı öncesi her emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ödeme yapacak.

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4A-4B-4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? - Sayfa 2

Ödemeler, 4A, 4B ve 4C olmak üzere tahsis numarasının son hanesine göre belirlenecek. Ödemelerden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalanacak.

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4A-4B-4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? - Sayfa 3

EMEKLİYE 2025 YILINDA 115 MİLYAR TL ÖDEME

2025 yılında emekli ikramiyesi 1000 TL artışla 4000 TL'ye yükseltildi. Bayram ikramiyesi düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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4A-4B-4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? - Sayfa 4

Kurban Bayramı ile beraber emeklilere 8000 TL bayram ikramiyesi ödenmiş olacak. Ödemelerin bütçeye maliyeti 115 milyar TL'yi bulacak.

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