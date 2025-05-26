4A-4B-4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak?
4000 TL emekli ikramiyesi bayram öncesi 16 milyon emeklinin hesabına yatırılacak. Bu dönemde 57 milyar liranın üzerinde emekli bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. 2025 yılında toplam 8 bin TL ikramiye almış olacak. Peki 4A-4B-4C bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. SGK, Kurban Bayramı öncesi her emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ödeme yapacak.
Ödemeler, 4A, 4B ve 4C olmak üzere tahsis numarasının son hanesine göre belirlenecek. Ödemelerden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalanacak.
EMEKLİYE 2025 YILINDA 115 MİLYAR TL ÖDEME
2025 yılında emekli ikramiyesi 1000 TL artışla 4000 TL'ye yükseltildi. Bayram ikramiyesi düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.