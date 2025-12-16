5 aracı kurum birden önerdi! Bu haftanın yıldızı oldu! İşte bu hafta en çok önerilen 5 hisse
Piyasalarda yön arayışı sürerken, aracı kurumların bu hafta için öne çıkardığı hisse senetleri yatırımcıların yakın takibine girdi. Analist raporlarında güçlü bilanço beklentisi, sektör avantajı ve yükseliş potansiyeliyle dikkat çeken hisseler ön plana çıktı.
Borsa İstanbul’da haftanın yatırım gündemi netleşirken, önde gelen aracı kurumların yayımladığı strateji ve analiz raporları, kısa ve orta vadede öne çıkan hisse senetlerini yatırımcıların radarına taşıdı.
1. BIMAS
* Öneren Kurum Sayısı: 5 Aracı Kurum
* Destek: 535 - 540
* Direnç: 575 - 580
* Ek Bilgi: Çoğu listede ana destek 540 civarı, direnç 575 - 580 bandında birleşiyor.
2. EKGYO
* Öneren Kurum Sayısı: 4 Aracı Kurum
* Destek: 20.00 - 20.30
* Direnç: 22.00 - 22.50
* Ek Bilgi: Haftalık listelerde hem stop hem hedef bölgeleri bu aralıkta örtüşüyor.