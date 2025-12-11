  1. Ekonomim
5 Aralık’ta kabul edilen yeni yasa: 1 Ocak'tan sonra en çok emekliler ve esnaf etkilenecek

5 Aralık'ta Genel Kurul'da kabul edilen yasa değişikliğiyle 1 Ocak'tan itibaren birçok şeyde değişikliğe gidilecek. Bu değişiklikler en çok şu anki emeklileri, emekli olmak isteyenleri ve esnafı etkileyecek. İşte detaylar...

Vergi kanunları ile bazı kanun ve 631 sayılı KHK’de değişiklik öngören teklif, 5 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenlemeler; emeklilik şartları, borçlanma uygulamaları, vergi düzenlemeleri ve kira gelirlerine ilişkin hükümlerde kayda değer değişiklikler getiriyor.

Değişiklik özellikle doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak memurlar için maliyetleri artıracak.

Yeni düzenlemeler, emeklilik bekleyen çalışanlardan ev sahiplerine, araç alım satımı yapacaklardan vergi mükelleflerine kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Yasa değişikliğiyle hayatımıza giren pek çok yeni düzenleme bulunuyor.

