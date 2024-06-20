5 aylık tablo: Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı büyümeye devam ediyor

Benzinli otomobil satışları ilk sırada

Söz konusu dönemde otomobil satışlarında benzinli otomobiller 247 bin 828 ile birinci, hibrit otomobiller ise 54 bin 65 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satış sayısı 39 bin 351, otogazlı otomobil satış sayısı ise 2 bin 783 oldu.