5 aylık tablo: Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı büyümeye devam ediyor
Türkiye'de 2024'ün ilk 5 ayında 27 binden fazla elektrikli otomobil satıldı. Bu dönemde tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 7,4'e yükselirken, benzinli otomobillerin satışlardaki payı yüzde 66,1'e, dizel otomobillerin payı yüzde 10,5'e, otogazlı otomobillerin payı yüzde 0,7'ye geriledi.
Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satış sayısı, yılın ilk 5 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 257,3 artışla 27 bin 604 oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 sıfır araç satışı gerçekleşti.
Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 olarak kayıtlara geçti.
Benzinli otomobil satışları ilk sırada
Söz konusu dönemde otomobil satışlarında benzinli otomobiller 247 bin 828 ile birinci, hibrit otomobiller ise 54 bin 65 ile ikinci sırada yer aldı.
Dizel otomobil satış sayısı 39 bin 351, otogazlı otomobil satış sayısı ise 2 bin 783 oldu.