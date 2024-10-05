5 Ekim 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Ekim) ne kadar oldu? 5 Ekim 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Ekim cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.064,39
Satış: 3.067,01
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,903.03
Satış: 5,014.56
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,775.42
Satış: 10,029.12
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,326.00
Satış: 20,633.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 49,030.30
Satış: 50,145.61
Ata altın fiyatı
Alış: 20,225.00
Satış: 20,732.99
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 19,612.12
Satış: 19,996.91
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,794.73
Satış: 2,797.11
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