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  4. 5 Ekim 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Ekim 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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5 Ekim 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.064,39

Satış: 3.067,01

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,903.03

Satış: 5,014.56

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5 Ekim 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,775.42

Satış: 10,029.12

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,326.00

Satış: 20,633.00

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5 Ekim 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 49,030.30

Satış: 50,145.61

Ata altın fiyatı

Alış: 20,225.00

Satış: 20,732.99

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5 Ekim 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,612.12

Satış: 19,996.91

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,794.73

Satış: 2,797.11

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