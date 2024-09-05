5 Eylül 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Eylül) ne kadar oldu? 5 Eylül 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Eylül perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.798,40
Satış: 2.801,75
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,477.44
Satış: 4,580.87
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,926.89
Satış: 9,161.73
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 18,512.00
Satış: 18,792.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 44,774.35
Satış: 45,808.66
Ata altın fiyatı
Alış: 18,469.42
Satış: 18,939.85
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 17,909.74
Satış: 18,267.43
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,552.14
Satış: 2,555.20
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