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  4. 5 Eylül 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Eylül 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Eylül) ne kadar oldu? 5 Eylül 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Eylül perşembe altın fiyatları…

5 Eylül 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.798,40

Satış: 2.801,75

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,477.44

Satış: 4,580.87

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5 Eylül 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,926.89

Satış: 9,161.73

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 18,512.00

Satış: 18,792.00

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5 Eylül 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 44,774.35

Satış: 45,808.66

Ata altın fiyatı

Alış: 18,469.42

Satış: 18,939.85

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5 Eylül 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17,909.74

Satış: 18,267.43

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,552.14

Satış: 2,555.20

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