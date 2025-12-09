5 farklı aracı kurumdan KOCHL için fiyat açıklaması; Yatırımcısı fırsat kolluyor
Borsada işlem gören KOCHL hisseleri için fiyat tahmini açıklamasının ardından 5 aracı kurum dikkat çekti.
Türkiye’nin önde gelen şirketler gruplarından biri olan Koç Holding A.Ş. (KCHOL), yayımladığı son finansal sonuçların ardından aracı kurumların yakın takibinde kalmaya devam ediyor.
Holdingin 2025 üçüncü çeyrek bilançosu sonrasında beş farklı aracı kurum tarafından güncel hedef fiyat raporları paylaşıldı.
5 ARACI KURUMDAN FİYAT TAHMİNİ
Uzmanlar, şirketin performansını ve gelecek projeksiyonlarını değerlendirerek yeni fiyatlamalara ilişkin beklentilerini açıkladı.