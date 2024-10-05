5 ilçede fiyatlar il ortalamasının iki katı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları
İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı. İstanbul'un 5 ilçesinde ise fiyatlar il ortalamasının iki katını da geçti. İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları...
Türkiye’de son 4 yılda enflasyondaki yükseliş ev fiyatlarında büyük artışa neden oldu. Fiyatların en çok etkilediği illerden biri de İstanbul...
Endeksa verilerine göre; ortalama metrekare konut fiyatının eylül ayında 1 yılda yüzde 28 artarak 41 bin 267 TL'ye yükseldiği İstanbul'da 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı.
Hane halkı gelirinin ev fiyatlarının çok gerisinde kaldığı İstanbul'da konuta ulaşmak hayal oldu.
Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş dahil olmak üzere değerli ilçelerde ise konut fiyatları İstanbul ortalamasının iki katını aştı. Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre; İstanbul'un ilçelerinde ortalama büyüklük 100 metrekare olarak hesaplandığında ortalama konut fiyatları şu şekilde oldu: