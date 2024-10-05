5 ilçede fiyatlar il ortalamasının iki katı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları

Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş dahil olmak üzere değerli ilçelerde ise konut fiyatları İstanbul ortalamasının iki katını aştı. Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre; İstanbul'un ilçelerinde ortalama büyüklük 100 metrekare olarak hesaplandığında ortalama konut fiyatları şu şekilde oldu: