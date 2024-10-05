  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 5 ilçede fiyatlar il ortalamasının iki katı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları

5 ilçede fiyatlar il ortalamasının iki katı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları

İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı. İstanbul'un 5 ilçesinde ise fiyatlar il ortalamasının iki katını da geçti. İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları...

5 ilçede fiyatlar il ortalamasının iki katı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları - Sayfa 1

Türkiye’de son 4 yılda enflasyondaki yükseliş ev fiyatlarında büyük artışa neden oldu. Fiyatların en çok etkilediği illerden biri de İstanbul...

1 | 12
5 ilçede fiyatlar il ortalamasının iki katı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları - Sayfa 2

Endeksa verilerine göre; ortalama metrekare konut fiyatının eylül ayında 1 yılda yüzde 28 artarak 41 bin 267 TL'ye yükseldiği İstanbul'da 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı.

2 | 12
5 ilçede fiyatlar il ortalamasının iki katı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları - Sayfa 3

Hane halkı gelirinin ev fiyatlarının çok gerisinde kaldığı İstanbul'da konuta ulaşmak hayal oldu.

3 | 12
5 ilçede fiyatlar il ortalamasının iki katı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları - Sayfa 4

Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş dahil olmak üzere değerli ilçelerde ise konut fiyatları İstanbul ortalamasının iki katını aştı. Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre; İstanbul'un ilçelerinde ortalama büyüklük 100 metrekare olarak hesaplandığında ortalama konut fiyatları şu şekilde oldu:

4 | 12