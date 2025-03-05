5 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Mart) ne kadar oldu? 5 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Mart Çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.472,02
Satış: 3.474,80
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,555.23
Satış: 5,681.30
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Yarım altın fiyatı
Alış: 11,075.73
Satış: 11,362.60
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 23,044.00
Satış: 23,392.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 55,552.26
Satış: 56,813.01
Ata altın fiyatı
Alış: 22,915.31
Satış: 23,489.66
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