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  4. 5 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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5 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.472,02

Satış: 3.474,80

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,555.23

Satış: 5,681.30

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5 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 11,075.73

Satış: 11,362.60

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 23,044.00

Satış: 23,392.00

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5 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 55,552.26

Satış: 56,813.01

Ata altın fiyatı

Alış: 22,915.31

Satış: 23,489.66

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5 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 22,220.90

Satış: 22,655.71

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,166.48

Satış: 3,169.02

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