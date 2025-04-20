  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 5 milyon TL konut kredisi için 5 yıl vadeli geri ödeme planı: İşte banka banka güncel faiz oranları

5 milyon TL konut kredisi için 5 yıl vadeli geri ödeme planı: İşte banka banka güncel faiz oranları

Ev sahibi olma hayali kuranların konut kredilerine olan ilgisi artarken, bankaların güncel konut kredisi faiz oranları da değişti. 5 yıl vadeli (60 ay) 5 milyon TL’lik konut kredisinin yeni geri ödeme tutarı belli oldu.

5 milyon TL konut kredisi için 5 yıl vadeli geri ödeme planı: İşte banka banka güncel faiz oranları - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, kredi faizlerini de etkileyerek hem kamu hem de özel bankaların faiz oranlarında sınırlı bir indirime gitmesine yol açtı. Vatandaşlar, "en uygun kredi" seçeneğini araştırırken bankaların sunduğu kampanyalar da daha cazip hale geliyor.

1 | 10
5 milyon TL konut kredisi için 5 yıl vadeli geri ödeme planı: İşte banka banka güncel faiz oranları - Sayfa 2

18 Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranı yüzde 2,84, en yüksek konut kredisi oranı ise yüzde 5,49 olarak belirlendi. Buna göre, 5 yıl vadeli (60 ay) 5 milyon TL'lik kredinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı, banka banka şu şekilde şekillendi:

2 | 10
5 milyon TL konut kredisi için 5 yıl vadeli geri ödeme planı: İşte banka banka güncel faiz oranları - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

Toplam Ödeme: 10.623.271 TL

Faiz Oranı: % 2,89

Aylık Taksit: 176.429 TL

3 | 10
5 milyon TL konut kredisi için 5 yıl vadeli geri ödeme planı: İşte banka banka güncel faiz oranları - Sayfa 4

HALKBANK

Toplam Ödeme: 11.464.540 TL

Faiz Oranı: % 3,25

Aylık Taksit: 190.450 TL

4 | 10