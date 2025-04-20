5 milyon TL konut kredisi için 5 yıl vadeli geri ödeme planı: İşte banka banka güncel faiz oranları
Ev sahibi olma hayali kuranların konut kredilerine olan ilgisi artarken, bankaların güncel konut kredisi faiz oranları da değişti. 5 yıl vadeli (60 ay) 5 milyon TL’lik konut kredisinin yeni geri ödeme tutarı belli oldu.
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, kredi faizlerini de etkileyerek hem kamu hem de özel bankaların faiz oranlarında sınırlı bir indirime gitmesine yol açtı. Vatandaşlar, "en uygun kredi" seçeneğini araştırırken bankaların sunduğu kampanyalar da daha cazip hale geliyor.
18 Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranı yüzde 2,84, en yüksek konut kredisi oranı ise yüzde 5,49 olarak belirlendi. Buna göre, 5 yıl vadeli (60 ay) 5 milyon TL'lik kredinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı, banka banka şu şekilde şekillendi: