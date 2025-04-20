5 milyon TL konut kredisi için 5 yıl vadeli geri ödeme planı: İşte banka banka güncel faiz oranları

18 Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranı yüzde 2,84, en yüksek konut kredisi oranı ise yüzde 5,49 olarak belirlendi. Buna göre, 5 yıl vadeli (60 ay) 5 milyon TL'lik kredinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı, banka banka şu şekilde şekillendi:



