5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar
30 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faiz oranlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Yatırımcılar, yüksek faiz getirisi sunan bankaları araştırmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Güncellenen verilerle birlikte 5 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı. 5 milyon TL mevduat 1 ayda ne kazandırır? En yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 1 aylık kazanç tabloları…
Merkez Bankası'nın politika faizini artırması ve dövizden TL'ye dönüşü teşvik eden hamleleri, yatırımcıları altın ve döviz yerine yeniden TL mevduata yönlendirdi. Mevduat faiz oranları son dört ayın en yüksek seviyesine çıkarken, özellikle 1 aylık (32 gün) vadeli TL mevduat faizleri yüzde 53’e kadar ulaştı.
30 Mayıs 2025 itibarıyla, 5 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) vadeli mevduat faizi getirisi bankalara göre şu şekilde oluştu: