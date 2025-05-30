5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası'nın politika faizini artırması ve dövizden TL'ye dönüşü teşvik eden hamleleri, yatırımcıları altın ve döviz yerine yeniden TL mevduata yönlendirdi. Mevduat faiz oranları son dört ayın en yüksek seviyesine çıkarken, özellikle 1 aylık (32 gün) vadeli TL mevduat faizleri yüzde 53’e kadar ulaştı.