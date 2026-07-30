5 milyon TL'ye 32 günde 160 bin TL'yi aşan kazanç! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla birlikte mevduat faizleri yüksek seviyesini korurken, bankalar da güncel faiz oranlarını açıklamaya devam ediyor. Peki 5 milyon TL'sini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için net kazanç ne kadar?. Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte Temmuz 2026 itibarıyla banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 5 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasını sürdürmesiyle birlikte mevduat faizlerinde rekabet yeniden hız kazandı. Türk lirası likiditesini artırmayı hedefleyen bankalar, özellikle hoş geldin faizi ve yüksek tutarlı vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarını yukarı yönlü güncelleyerek yatırımcılara daha cazip getiriler sunmaya başladı.
Mevduat faizlerindeki yüksek seyir yatırımcının kazancını artırıyor. Güncel oranlarla yapılan hesaplamaya göre, 5 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi 160 bin TL sınırını aşarken, bankalar arasındaki faiz rekabeti de hız kesmeden devam ediyor.
Peki hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte Temmuz 2026 itibarıyla banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 5 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi...