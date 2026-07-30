5 milyon TL'ye 32 günde 160 bin TL'yi aşan kazanç! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Mevduat faizlerindeki yüksek seyir yatırımcının kazancını artırıyor. Güncel oranlarla yapılan hesaplamaya göre, 5 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi 160 bin TL sınırını aşarken, bankalar arasındaki faiz rekabeti de hız kesmeden devam ediyor.