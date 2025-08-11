  1. Ekonomim
Haftanın ilk işlem gününde borsa yükselişle kapanırken 5 şirket temettü kararını açıkladı.

5 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı 1,87 TL hesaplara yatacak: İşte ödeme tarihleri... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 11 Ağustos Pazartesi günü halka açık 5 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını açıklarken bazıları ise ödeme tutarları ve tarihlerini duyurdu.

İşte şirketlerin temettü kararları...

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)
Hisse başına 0,1333333 TL brüt ve 0,1133333 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 12 Ağustos

Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)
Temettü avansı olarak temettü dağıtmayacak.

