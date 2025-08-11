5 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı 1,87 TL hesaplara yatacak: İşte ödeme tarihleri...
Haftanın ilk işlem gününde borsa yükselişle kapanırken 5 şirket temettü kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da 11 Ağustos Pazartesi günü halka açık 5 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını açıklarken bazıları ise ödeme tutarları ve tarihlerini duyurdu.
İşte şirketlerin temettü kararları...
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)
Hisse başına 0,1333333 TL brüt ve 0,1133333 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 12 Ağustos