5 şirketten temettü açıklaması ; Ulaştırma ve emlak devi yatırımcının gözdesi oluyor
Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket yatırımcısının beklediği kar payı dağıtım kararını açıkladı.
10 Temmuz Perşembe günü, Borsa İstanbul’da işlem gören beş halka açık şirket, yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir adım attı.
Söz konusu şirketler, temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.
Bu kararlar, şirketlerin yıl içindeki mali performanslarının ardından elde ettikleri kârı yatırımcılarla paylaşma kararlılıklarını gösteriyor.