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  4. 5 şirketten temettü açıklaması ; Ulaştırma ve emlak devi yatırımcının gözdesi oluyor

5 şirketten temettü açıklaması ; Ulaştırma ve emlak devi yatırımcının gözdesi oluyor

Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket yatırımcısının beklediği kar payı dağıtım kararını açıkladı.

5 şirketten temettü açıklaması ; Ulaştırma ve emlak devi yatırımcının gözdesi oluyor - Sayfa 1

10 Temmuz Perşembe günü, Borsa İstanbul’da işlem gören beş halka açık şirket, yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir adım attı.

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5 şirketten temettü açıklaması ; Ulaştırma ve emlak devi yatırımcının gözdesi oluyor - Sayfa 2

Söz konusu şirketler, temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

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5 şirketten temettü açıklaması ; Ulaştırma ve emlak devi yatırımcının gözdesi oluyor - Sayfa 3

Bu kararlar, şirketlerin yıl içindeki mali performanslarının ardından elde ettikleri kârı yatırımcılarla paylaşma kararlılıklarını gösteriyor.

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5 şirketten temettü açıklaması ; Ulaştırma ve emlak devi yatırımcının gözdesi oluyor - Sayfa 4

5 ŞİRKETTEN TEMETTÜ KARARI

Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre temettü kararı açıklayan 5 şirket şöyle:

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