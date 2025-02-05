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  4. 5 Şubat 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Şubat 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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5 Şubat 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.277,99

Satış: 3.281,62

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,244.78

Satış: 5,365.45

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5 Şubat 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,456.79

Satış: 10,730.90

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 21,553.00

Satış: 21,879.00

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5 Şubat 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 22,049.00

Satış: 22,059.00

Ata altın fiyatı

Alış: 21,634.73

Satış: 22,183.76

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5 Şubat 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 20,979.14

Satış: 21,396.17

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,989.53

Satış: 2,992.84

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