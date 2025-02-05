5 Şubat 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Şubat) ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Şubat çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.277,99
Satış: 3.281,62
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,244.78
Satış: 5,365.45
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 10,456.79
Satış: 10,730.90
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 21,553.00
Satış: 21,879.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 22,049.00
Satış: 22,059.00
Ata altın fiyatı
Alış: 21,634.73
Satış: 22,183.76
3 | 6