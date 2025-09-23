5 yıl erken emeklilik için düğmeye basıldı! Bakan Işıkhan tarih verdi: Esnafa 7200 prim günü müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu konuda Maliye Bakanlığımız ile çalışmaya başlayacağız. Yalnız burada esnafın tümü mü, küçük esnaf mı bu kapsama alınmalı? Bağ-Kur'lu esnafımızın prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük. 2026'ın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" dedi.