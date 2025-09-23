5 yıl erken emeklilik için düğmeye basıldı! Bakan Işıkhan tarih verdi: Esnafa 7200 prim günü müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca esnafın beklediği müjdeyi açıkladı. Bakan, Bağ-Kur esnafına erken emeklilik yolunu açacak düzenleme için çalışmaların başladığını duyurdu. Peki esnafa erken emeklilik yolu ne zaman açılacak? İşte detaylar...
Yaklaşık 3 milyon esnafın 5 yıl erken emekliliği için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnaflarda emeklilik hakkı kazanmak için doldurulması gereken prim gün sayısını 9 bin günden 7.200 iş gününe düşürecek düzenlemenin gündemde olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu konuda Maliye Bakanlığımız ile çalışmaya başlayacağız. Yalnız burada esnafın tümü mü, küçük esnaf mı bu kapsama alınmalı? Bağ-Kur'lu esnafımızın prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük. 2026'ın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" dedi.
5 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA HAKKI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, isteğe bağlı sigortalılar dışında 3 milyon civarında Bağ-Kur'lu bulunuyor. SGK'da SSK ile Bağ-Kur prim eşitleme gerçekleşirse Bağ-Kur'lular için 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşecek.