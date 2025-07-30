5 yıl önce yatırılan 1.000.000 TL ne oldu? Dolar, altın, borsa… 1’e 89 kazandırdı
Türkiye’de geçtiğimiz 5 yıl önce parasını belirli yatırım araçlarında değerlendirenlerin kazançlarını katladığı görüldü.
Günümüzde en çok ilgi gören yatırım araçlarından borsa, altın ve dövizin geçmişte yapılan bir yatırımla ne kadar kazandırdığı belli oldu.
Borsaizindeorjinal tarafından hazırlanan verilere göre dolar değeri en düşük yatırım tercihi olurken Borsa İstanbul’da 1 milyon liranın getirisi 89 milyon TL’ye kadar yükseldi.
1’E 89 KAZANDIRDI
İşte yatırım araçlarının getirisi;
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