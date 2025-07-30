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  4. 5 yıl önce yatırılan 1.000.000 TL ne oldu? Dolar, altın, borsa… 1’e 89 kazandırdı

5 yıl önce yatırılan 1.000.000 TL ne oldu? Dolar, altın, borsa… 1’e 89 kazandırdı

Türkiye’de geçtiğimiz 5 yıl önce parasını belirli yatırım araçlarında değerlendirenlerin kazançlarını katladığı görüldü.

5 yıl önce yatırılan 1.000.000 TL ne oldu? Dolar, altın, borsa… 1’e 89 kazandırdı - Sayfa 1

Günümüzde en çok ilgi gören yatırım araçlarından borsa, altın ve dövizin geçmişte yapılan bir yatırımla ne kadar kazandırdığı belli oldu.

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5 yıl önce yatırılan 1.000.000 TL ne oldu? Dolar, altın, borsa… 1’e 89 kazandırdı - Sayfa 2

Borsaizindeorjinal tarafından hazırlanan verilere göre dolar değeri en düşük yatırım tercihi olurken Borsa İstanbul’da 1 milyon liranın getirisi 89 milyon TL’ye kadar yükseldi.

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5 yıl önce yatırılan 1.000.000 TL ne oldu? Dolar, altın, borsa… 1’e 89 kazandırdı - Sayfa 3

1’E 89 KAZANDIRDI

İşte yatırım araçlarının getirisi;

ÖNEMLİ NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. 

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5 yıl önce yatırılan 1.000.000 TL ne oldu? Dolar, altın, borsa… 1’e 89 kazandırdı - Sayfa 4

Dolar: 4 milyon TL

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